TKP: Enkazın altında insanlar, üstünde rant var!

İstanbul Kartal'a meydana gelen göçük faciasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul il örgütünce yayımlanana açıklamada, "Kötülük abidelerinin yanında direnenleri çoğaltacağız. Hesap soracağız çünkü insanlarımızı öldürüyorsunuz. Hesap soracağız çünkü bu kenti sizin karanlığınıza teslim etmeyecek, insanca barınacağımız bir ülke inşa edeceğiz" denildi.

TKP açıklamasının tamamı şöyle:

Enkazın altında insanlar, üstünde rant var!

Temel insani gereksinimlerimizi karşılayabileceğimiz, insan onuruna yakışır bir konutta barınmak herkesin hakkı. Türkiye'de ise konut, gösterişe meraklı bir iktidarın muhtemel katliam aracı haline gelmiş durumda.

Kartal'da dün yaşanan ne bir doğal afetle ne de bir "müteahhit işi" ile açıklanabilir.

Suçlu, planlama ve denetimi yok sayan, yağmacı bir kâr hırsıyla insanları beton mezarlara tıkıştıran sermaye düzenidir.

Hükümetin aldığı önlemse sayılarla içini rahatlatmak ve konuyla ilgili haber yapılmasını engellemek...

İmar barışı ile "affedilen" ruhsatsız binalar, bu binalarda kanunsuz biçimde çalıştırılan iş yerleri... İstanbul'un gerçeği budur.

Ve sorumlular üstümüze çökmesi an meselesi haline gelmiş ahlaksızlığın ortasında boy göstermekte, işledikleri cinayeti de bir seçim malzemesi olarak kullanmaya çalışmaktadır.

Milyonlarca emekçiye "depremle yaşamaya alışmalıyız" diye ahkâm kesenler, binlerce kaçak yapıya izin çıkararak insanlarımızı aldatmaktadır.

İzin vermeyeceğiz. Kötülük abidelerinin yanında direnenleri çoğaltacağız. Hesap soracağız çünkü insanlarımızı öldürüyorsunuz. Hesap soracağız çünkü bu kenti sizin karanlığınıza teslim etmeyecek, insanca barınacağımız bir ülke inşa edeceğiz.

Bu kararlılıkla Kartal'da enkaz altında yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da en kısa sürede iyileşmeleri dileğimizi iletiyoruz.

TKP İstanbul İl Örgütü