TKP, bu düzen değişmeli diyor: Bağımsız adaylarla düzenin karşısına dikilelim

Türkiye Komünist Partisi, yaklaşan seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sürecinde çalışmalarını 'Bu Düzen Değişmeli Platformu' adıyla başlatılan hareket ile örgütleyeceğini duyurdu. TKP, platformun seçimlerde gösterdiği milletvekili adaylarını da ilan ettiği açıklamasında, 'Bu Düzen Değişmeli diyenler, 24 Haziran seçimlerinde emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla başbaşa bırakmayacak' ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklama yaptı. "Bağımsız adaylarla düzenin karşısına dikilelim" denilen açıklamada "'Bu Düzen Değişmeli' diyenler, 24 Haziran seçimlerinde emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla başbaşa bırakmayacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İşçiler ve emekten yana aydınlar için, halkını seven ilerici gençlerimiz için tek çıkar yol, Türkiye Komünist Partisi’nin çabasına katılmak, TKP’ye güç kazandırmaktır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

TKP BU DÜZEN DEĞİŞMELİ DİYOR

Halkımız 15. yılını çoktan geride bırakmış gerici iktidardan kurtulmanın yollarını arıyor.

Ülkemizin büyük patronları ve emperyalist merkezlerin ortak projesi olarak kuruldular, 15 yıldan uzun zamandır ülkeyi yönetiyorlar.

15 yılda yaptıklarıyla tarihe geçecekler: Yaşattıkları yıkımın, yok ettikleri değerlerin, emekçi halka verdikleri zararın eşi görülmedi.

Erdoğan ve AKP bu ülkenin başına sarılmış tüm belalardan ayrı, gelmiş geçmiş tüm karanlık güçlerden öte bir yere yerleşti.

Ve bu, AKP karanlığını yaratan düzeni aklamak, ortaya çıkışında sorumluluğu olan güçleri gözlerden kaçırmak, doğrudan parçası olmuş kişi, kurum ya da kesimleri arındırmak için kullanılıyor.

Hatta bunun ötesinde, AKP’nin hizmet ettiği düzenin kendisi AKP’den kurtuluşun zemini olarak gösteriliyor.

Türkiye Komünist Partisi, karanlığı yaratan düzenin, o karanlığın karşısına yine kendi alternatifleri ile çıkmasına, milyonlarca emekçinin bu kısır döngüye razı olmasına izin vermeyecektir.

Düzen gericiliğiyle hesaplaşmanın en ön cephesinde her zaman komünistler vardır. İmam Hatip okuluna çevrilmek istenen bir devlet okulunda, grev hakkını savunmak için direnişe geçen bir fabrikada, büyük şirketlere ve arazi mafyalarına teslim edilmemek için direnen üniversitelerde, yobazlığı ve kadın düşmanlığını püskürtmek için seferber olmuş bir mahallede... TKP, örgütlü etkinliği, ortak aklı ve mücadeleye sevkettiği olanaklarıyla vardır.

SEÇİMLERE ÖNEM VERİYORUZ!

24 Haziran seçimlerinde düzenle kavgamızda ateşkes ilan etmek ya da “seçimler önemli değil, biz zaten mücadele ediyoruz” diyerek kafamızı kuma gömmek niyetinde değiliz.

Türkiye Komünist Partisi, 24 Haziran seçimlerinde emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla başbaşa bırakmayacağını en baştan ilan etmiştir.

“Emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla başbaşa bırakmayacağız” diyen TKP için YSK’nın hukuksuz engellemesi sadece bir yeni zorluktur, imkansızlık değil.

TKP, 24 Haziran seçimlerinde meydanı düzen oyunlarına bırakmıyor.

Çalışmalarımız, Bu Düzen Değişmeli Platformu adıyla başlatılan hareket ile örgütlenecektir.

Milletvekili seçimlerinde “Bu Düzen Değişmeli” diye seslenen bağımsız adaylar halkla bütünleşecek, işçi sınıfının bağımsız sesi olacak, örgütlü gücü büyütecektir. Ev ev, sokak sokak.

Türkiye Komünist Partisi’nin örgütlü birikimi çevresinde ve TKP’lileri aşan bir katılımla örgütleneceğiz.

TKP, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de bir çağrı yapmakta, kendi bağımsız politikasını örgütlemektedir.

Türkiye Komünist Partisi, düzenin ve onun ilkesiz temsilcilerinin karşısına çıkarak, “tek adam” adaylarının tümünü geçersiz oylarla reddetmeye çağırmaktadır.

İşçiler ve emekten yana aydınlar için, halkını seven ilerici gençlerimiz için tek çıkar yol, Türkiye Komünist Partisi’nin çabasına katılmak, TKP’ye güç kazandırmaktır.

Bu Düzen Değişmeli Platformu adayları ve seçim bölgeleri aşağıda listelenmektedir.

Yine ekte platformun çıkış bildirgesi bulunuyor.

“Bu Düzen Değişmeli” diyenler, 24 Haziran seçimlerinde emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla başbaşa bırakmayacak.

ADAYLAR VE SEÇİM BÖLGELERİ

Adana adayımız: Tuğçe Sezen Gedik

Ankara 1. Bölge adayımız: Ali Rıza Aydın

Ankara 3. Bölge adayımız: Özge Aydemir Güney

Antalya adayımız: Sevinç Sertbarut

Bursa 1. Bölge adayımız: Salih Çam

Çanakkale adayımız: Berna Ersoy

Diyarbakır adayımız: Selahattin Turğa

Eskişehir adayımız: Oktay Yolsever

İstanbul 1. Bölge adayımız: Aydemir Güler

İstanbul 2. Bölge adayımız: Orhan Aydın

İstanbul 3. Bölge adayımız: Atakan Boyoğlu

İzmir 1. Bölge adayımız: Deniz Arık Binbay

İzmir 2. Bölge adayımız: Kemal Okuyan

Kocaeli adayımız: Mustafa Tozkoparan

Konya adayımız: Lütfi Dilek

Mersin adayımız: Derya Demir

Tekirdağ adayımız: Turan Arslan