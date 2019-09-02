TKP: Barışı savunmak için mücadele etmek gerekir

Emperyalist çelişkilerin derinleştiği, bölgesel çatışmaların geniş ölçekli savaşlara dönüşme olasılığının arttığı günümüzde, Türkiye Komünist Partisi barışı savunmanın yakıcılığına işaret ediyor. TKP’nin Sesi’nde bu hafta 1 Eylül Dünya Barış Günü konu edinilirken, dünya halkları arasındaki barışın, antiemperyalist mücadele ile sosyalizm mücadelesinin bir arada verilmesiyle sağlanabileceği vurgulanıyor.

TKP bugün yayımladığı haftalık bültende, Dünya Barış Günü'nü konu edindi.

1 Eylül 1939 İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gündür. Alman ordularının Polonya’ya girmesi ile başlayan savaş, kısa sürede Avrupa’nın çok büyük bölümünün Naziler tarafından işgaline dönüşmüş ve faşistlerin 1941 Haziranı’nda Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Kızıl Ordu, 1945 yılında Nazi Almanyası’na diz çöktürtüp Berlin’e girdiğinde, 25 milyon Sovyet yurttaşı faşizme karşı mücadelede yaşamını yitirmişti.

Bu sözlerle başlayan 1 Eylül değerlendirmesi günümüze uzanıyor ve şu sonuç cümleleriyle sonlanıyor;

Büyük holdinglerin, petrol ve silah baronlarının, bütün dünyada tarımı ele geçiren gıda şirketlerinin, otomotiv patronlarının, inşaat tekellerinin egemenliğindeki bir dünyaya barış gelmez. Bu egemenliği sorgulamadan barış nutukları atanlar iki yüzlüdürler, halkı aldatmaktadırlar. Gelin insanlığı savaşlardan kurtarmak için el ele verelim, örgütlenelim. Savaşsız bir dünya aynı zamanda sömürüsüz bir dünya olacaktır.

TKP'nin Sesi'nde Dağıstanlı şair Rasul Hamzatov'un şiirinden, Yan Frenkel tarafından bestelenmiş Zuhuravli (Turnalar) adlı şarkı da dinleyicilere sunulmuş. Şiir, Hamzatov'un Hiroşima ziyaretinde dinlediği ve çok etkilendiği bir olay üzerine yazılmış ve Frenkel'in bestesiyle bir bakıma Sovyetler Birliği'nin barış şarkısı haline gelmişti.