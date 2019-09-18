TKP: AKP Suriye'de ateşle oynamaya devam ediyor

TKP’nin Sesi’nde bugün, Putin-Ruhani-Erdoğan zirvesinin ardında yatanlar ve Suriye savaşından her gün nemalanmış AKP iktidarının ikiyüzlü politikaları mercek altına alınıyor.

Suriye’deki savaş ve emperyalist müdahale dokuz yıldır devam ediyor. Bu süreçte göçe zorlanan, öldürülen yüzbinlerce Suriyelinin yanı sıra, koca bir ülkenin kültürel zenginlikleri tahrip edildi ve emperyalist müdahaleye açık bir Suriye’ye adım adım ilerlendi. TKP’nin Sesi’nde bugün, Putin-Ruhani-Erdoğan zirvesinin ardında yatanlar ve Suriye savaşından her gün nemalanmış AKP iktidarının ikiyüzlü politikaları mercek altına alınıyor.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/6BmVmIFCsXiRBLfadoFRva

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2NL5cn7ux4o