TKG'den Yunanistan Komünist Partisi'nin 100. yılına selam

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) kuruluşunun 100. yıl dönümüne, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Son Zafer Bizim Olacak” adlı belgesel gösterimiyle selam gönderdi.

Yunanistan Komünist Partisi tarafından hazırlanan belgesel, 1946-1949 yılları arasında Yunanistan’da faşist hükümete ve emperyalist destekçilerine karşı verilen üç yıllık iç savaşı ele alıyor.

'100 YILDIR SINIF MÜCADELESİNDEN TAVİZ VERMEDİ'

TKG Uluslarası İlişkiler Komitesi adına yapılan açılış konuşması ile başlayan etkinliğin Yunanistan öğrenci hareketinin sembolü olan Politeknik Direnişi’nin 45. ve KKE'nin 100. yıl dönümünde gerçekleştirilmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

İzleyeceğimiz belgesel, KKE önderliğinde Nazi faşizmine karşı direniş örgütleyen, ülkesini emperyalist yağmacılara ve yerli işbirlikçilerine teslim etmeyen Yunan halkının, emekçi iktidarı için savaştığı 3 yılık kesiti anlatıyor.

KKE’yi ülkesinde ve dünya komünist hareketinde etkili bir haline getiren şey, 100 yıllık tarihi boyunca her türlü baskı ve tasfiye girişime verdiği karşılıkta sınıf mücadelesine yaptığı vurgudan taviz vermemesidir.

Geçmişte Nazi işgaline sonrasında Monarko faşistlere karşı savaşan, 17 Kasım 1973'te tankların girdiği Politeknik Üniversitesi'nden yine ‘Faşizm Bu Gece Ölecek Yaşasın Hürriyet!’ diye haykıran gençler, bugün KKE’de örgütlenmeye ve sosyalizm mücadelesine devam ediyorlar. Yüzüncü yıl dönümünü kutlayan KKE’yi bu etkinliğimizle selamlıyoruz.