THY'den skandal ayrıcalık

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği, gazeteci Uğur Cebeci’nin business class yolcusu olarak seyahat ettirildiği uçuş öncesi 'aksilik yaşanmaması' için çalışanlara mesaj gönderdi. Bütün birimlere gönderilen mesajda sözkonusu gazetecinin aksaklık görmesi halinde yönetime bilgi vereceği hatırlatılarak çalışanlar uyarıldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği, gazeteci Uğur Cebeci’nin business class yolcu olarak seyahat ettirildiği uçuş öncesi aksilik yaşanmaması için çalışanlara bir mesaj gönderdi.

Airporthaber.com'da çıkan habere göre, Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nin sağladığı business class sınıfı bilet ile seyahat edecek olan gazeteci Uğur Cebeci’nin seyahati öncesi çalışanlara skandal olarak nitelendirilebilecek bir uyarı maili gönderildi.

THY Basın Müşavirliği’nın talimatıyla tüm birimler teyakkuza geçirilirken, sıradan bir yolcu olarak uçması gereken bir gazeteci için adeta olağanüstü hal ilan edildi. THY basın müşavirinin bizzat takip ettiği belirtilen uçuşta aksaklık yaşanmaması için bütün birimler uyarıldı, sözkonusu gazetecinin aksaklık görmesi halinde yönetime bilgi vereceği hatırlatılarak, çalışanlar üstü kapalı tehdit edildi.

Her uçuşta aynı özenin gösterilmesi gerekirken bu uçuşa özel olarak uçak temizliği, bagajların takibi, uçak içi eğlendirici ürünlerin titizlikle kontrol edilmesi ve ilgili seferin ikram, kabin, kokpit, cip ve yer işletme birimlerine bilgi verilmesi konusunda uyarıldı.

Bütün birimlere gönderilen bu uyarı sonrası çalışanlar, “Böyle bir ayrıcalık neden uygulanıyor?” sorusunu sorarken hiçbir ücret ödemeden THY ile business class bölümünde seyahat eden bir gazeteciye bu kadar ayrıcalık sunulmasını skandal olarak değerlendirdi.

Öte yandan, bir uçuşu sırasında uçak içi ısının 23 dereceye sabitlenmesi gerektiğini THY yönetimine ileten aynı gazetecinin bu talebinin de yerine getirildiği, diğer havayollarında 24 derecenin altına düşmeyen uçak içi sıcaklığın THY’de 23 dereceye düşürülmesi sonucu birçok yolcunun şikayette bulunduğu da belirtiliyor.

Airporthaber.com'daki habere göre çalışanlara gönderilen mesaj şöyle: