THY İngiliz yolcunun dönüş biletini iptal etti, yeni bilet almasını istedi

İngiliz basınında çıkan bir habere göre Türk Hava Yolları, İngiliz bir yolcunun 'gidiş biletini kullanmadığını' iddia ederek, dönüş biletini iptal etti. Sonrasında yolcudan yeni bilet almasını istedi. THY olayın ortaya çıkması üzerine hatasını kabul etti.

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