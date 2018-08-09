THY İngiliz yolcunun dönüş biletini iptal etti, yeni bilet almasını istedi

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gidiş-dönüş bileti alan İngiliz yolcu John May, İstanbul'dan ülkesine dönmeye çalışırken kendisine biletinin iptal edildiği söylendi.
THY, May'in gidiş uçağına binmediğini iddia etti. Oysa May, biniş kartını gösterebiliyordu ve geliş uçağında bindiği yeri söyleyebiliyordu.
John May, 250 sterline yeni bir dönüş bileti almak zorunda kaldı. Bileti iptal edilen yolcu, İngiltere'de biniş yaptığı Heathrow Havalimanı'ndan uçağa bindiği görüntüleri talep etti.
İngiliz gazetesi Independent'a da konuyla ilgili bilgi veren John May'in girişimlerinin ardından THY hata yaptığını kabul etmek durumunda kaldı.
Özür açıklaması yapan THY, May'in zararını ödeyeceğini de belirtti.