Tarikat yurdunda yedi çocuğa cinsel istismarda bulunan Kuran hocasına 53 yıl ceza

İzmir’de Süleymancılara ait yurtta yedi çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için yargılanan Kuran dersi öğretmeni, 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir'in Dikili ilçesindeki Süleymancılar cemaatine ait Miyase Çocuk Yurdu'nda kalan, yaşları 9 ile 12 arasında değişen yedi erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan Kuran dersi hocası veren Ömer Faruk E., 21 Aralık 2017 tarihinde gözaltına alınırken, yurt İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Adliyede suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanan ve hakkında, yedi çocuğa cinsel istismar suçundan dava açılan Ömer Faruk E'nin davasının beşinci duruşması bugün Bergama Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Oda TV'nin aktardığı haberde, basına kapalı yapıldığı belirtilen duruşmada, savcı bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar edip, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Süleymancı temizlik görevlisi Ömer Faruk E.'ye 53 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

ÖNCEKİ DURUŞMADA GÖREVLİ POLİS 'DAYANAMIYORUM ARTIK' DEYİP SALONU TERK ETMİŞTİ

Daha önceki duruşmada, çocukların avukatı Ömer Faruk E.’ye bir hizmetli olarak öğrencilere Kuran dersi vermesini kim tarafından istendiğini sorulmuştu. Ömer Faruk E. Süleymancılar cemaatinde yetiştiğini, yurt müdürünün talebi ile cemaat tarafından görevlendirildiğini, hizmetli olmasına rağmen Kuran dersi verdiğini ve hatta çocukların derslerine de yardımcı olduğunu itiraf etti.

Aralık ayındaki duruşmada, sanığın itirafları sonrasında, salonda görevli olan bir polis, "daha fazla dayanamayacağım" diyerek salondan gözyaşlarıyla dışarı çıkmıştı. Taciz edilen çocuklardan birinin annesi de fenalaşarak dışarı çıkarılmıştı.

'OLAYIN ARASINDAKİ KİŞİLER DE YARGILANMALI'

Bergama Adliyesi önünde duruşma öncesi ve sonrasında yapılan açıklamalarda olayın arkasındaki kişilerin de yargılanması gerektiği belirti.

Veli-Der Bergama Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Ali Parlas, cezayı yetersiz bulduklarını söyledi. Arka planda olduğunu öne sürdüğü kişilerin de yargılanması gerektiğini savunan Parlas, kararın temyiz edileceğini dile getirdi.