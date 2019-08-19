Tank palet fabrikası özelleştiriliyor

Tank Palet Fabrikası’nın ASFAT formülüyle özel sektöre devri 21 Ağustos’ta yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) elindeki kritik askeri fabrikalardan biri olan Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın dolaylı yoldan özel sektöre kiralanmasına yönelik işlemler sessiz sedasız yürütülüyor. Halen Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bünyesinde TSK'ya hizmet veren askeri fabrikanın 21 Ağustos'ta ASFAT AŞ'ye (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) resmen devredileceği öğrenildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, devri üstlenen ASFAT'ın fabrikayı Katar ortaklı BMC'ye kiralayacağı ya da doğrudan işletmesini BMC'ye yaptıracağı ifade ediliyor.

Askeri birlik statüsünde olan ve TSK'nın elindeki tanklar başta olmak üzere tüm paletli silah araç ve gereçlerinin onarımının yapıldığı, Fırtına Obüsleri'nin üretildiği Tank Palet Fabrikası, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bir kararla özelleştirme kapsamına alınmıştı. Ancak kamuoyundan gelen tepkiler ve fabrikada örgütlü işçilerin baskısıyla özelleştirme yoluyla şirketlere devir kararından vazgeçildi. Bunun yerine fabrikanın, MSB bünyesinde kurulan bir kamu şirketi olan ASFAT AŞ'ye devrine karar verildi.