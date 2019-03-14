Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 'talihsiz bir kaza' açıklaması

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi şekilde öldürülen Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu'ndan 'talihsiz bir kaza' açıklaması geldi.
Perşembe, 14 Mart 2019 11:44

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledikleri Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Kaşıkçı cinayetini uluslararası boyuta taşıma çağrılarına karşı olduklarını ve cinayetin Suudi Arabistan'ın iç işleri meselesi olduğunu, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişilerin adalete teslim edildiğini ve bu kişilerin işkenceye maruz kalmadığını belirtti.

 

 