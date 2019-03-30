Suriye'de TSK aracı devrildi: Dokuz asker yaralı

Suriye'nin Dabık bölgesinde TSK aracı devrildi.
Kaza, sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Dabık beldesinde meydana geldi.
Bölgedeki üsse giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan dokuz Türk askeri yaralandı.
Yaralı askerler, yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla geniş güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.