Staj başvurusunda lise öğrencisine 'Prensip olarak Kürtleri çalıştırmıyoruz' yanıtı!

İstanbul Esenler'de staj başvurusu için bir mali müşavire giden meslek lisesi öğrencisi, 'Kürt müsün? Prensip olarak Kürtleri çalıştırmıyoruz' sözleriyle karşılaştı.

Esenler Atışalanı'nda bir mali müşavirlik bürosuna staj başvurusu için giden ticaret meslek lisesi öğrencisi, mali müşavirin ırkçı sorularıyla karşılaştı.

Yaşadıklarını soL' a anlatan meslek liseli öğrenci, "Gittim, iş için konuşmaya başladık. Önce nasılsın gibi sorular sordu. Ardından nereli olduğumu sordu. İki taraftan da hem anne tarafımı, hem baba tarafımı sordu. Artvinli olduğumu söyledim. Ben bunları söyleyince 'He Kürt değilsin iyi. İşyerinde Kürt birini çalıştırmıyoruz' dedi. 'Neden' diye sordum, duraksadı biraz. Sonra 'Prensip meselesi' dedi. Daha fazla konuşmaya gerek duymadım zaten, teşekkür edip kalktım gittim. Irkçılık yapılan bir yerde staj görmek istemedim" dedi.

Dün de İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik hizmeti sunan İGA Güvenlik'te çalışan işçi, Terminal'de yüksek bir yerden atlayarak intihar etmiş, intiharından önce gözyaşlarıyla ''Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir ne mutlu kürt ve türküm diyebilene... hakkınızı helal edin'' notunu paylaşmıştı.