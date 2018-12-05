Spor Bakanlığı mülakatında sorulan sorular: Hicretin kaçıncı yılı kutlanmıştır?, Culion Müslümanları hangi ülkede yaşıyor?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tamamı spor uzmanı ve antrenör olan 3.200 personel alımı için yaptığı mülakatı sorularını TBMM gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mülakatta sorduğu sorularını paylaşan Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na mı yoksa Diyanet’e imam mı alıyorsunuz” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 3 bin 200 personel alımı için gerçekleştirdiği mülakatı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Sözcü'nün haberine göre Bakanlıkta güreş branşından girip futbol antrenörü olanların bulunduğunu ifade eden Çelebi konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “3.200 sözleşmeli personel aldı, sınava başvuru şartını 50 puana indirdi, yaş sınırını 60'a çıkardı. Mülakattaki sorular şunlar, spor mevzuatı ve spor kültürü soruları şunlar:

Culion Müslümanları hangi ülkede yaşıyor?

Hicretin kaçıncı yılı kutlanmıştır?

‘Maden dağı dumandır' türküsünü kim söylemiştir?

Kur'an-ı Kerim'in kapağının birleştirilmesi işlemine ne denir?

Bütün isteklilerin açık artırma verebildiği ihale türü nedir?

Malabadi Köprüsü nerededir?

Kimin nasıl kazandığı veya kaybettiği belli değil, güreş branşından girip futbol antrenörü olan var şu an. Şimdi de ben soruyorum: Sporcu mu alıyorsunuz, Diyanete imam mı alıyorsunuz yoksa coğrafyacı mı alıyorsunuz? Kul hakkı yemeye utanmıyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz?”

ANTRENÖR VE SPOR UZMANI İLANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere istihdam edilen 3.200 personelin 1.800'ü antrenör, 1400'ü spor uzmanı olarak görev yapacak.

Spor uzmanı olarak görev yapacak personelin ise 1.050'si spor eğitim uzmanı, 98'i spor psikoloğu, 111'i spor fizyoterapist, 52'si spor beslenmecisi, 42'si kadın 47'si erkek olmak üzere 89'u spor masörü olarak görev yapacak.

16 Temmuz'dan itibaren toplam 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılan sözlü sınavla istihdam edilen personelin tamamı 2016 tarihinde yapılan KPSS sınavından 50 puan ve üzerinde alan isimlerden oluşuyor.