SP ile MHP arasında bayrak asma kavgası: Vekil adayı yaralandı

Ankara’da MHP'li bir grup ile Saadet Partili bir grup arasında bayrak asma kavgası çıktı. Kavgada yaralananlar oldu. Saadet Partisi milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralandı. Polis, yaralı Öztürk'ü taşıyan ambulansın hastaneye gitmesini 'Talimat bekliyoruz' diyerek engelledi.

Ankara Çankaya'da Malazgirt Bulvarı üzerinde geçen gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen yaklaşık 80 kişilik MHP'li grup arasında tartışma çıktı. Tartışan şahıslar arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi sonucu olay kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar üzerinde birbirine girerken, bayrak sopaları silah olarak kullanıldı. Kavga sırasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı iddia edildi.

Vatandaşların polise ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin gruba müdahalede zorluk çekmesi nedeniyle çevik kuvvet birimlerinden destek gönderildi. Güçlükle ayrılan kavga nedeniyle iki kişi ağır yaralanırken, iki gruptan da çok sayıda kişi darp edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

MİLLİ GAZETE: YEDİ KİŞİ YARALANDI

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de konuyla ilgili yer alan haber şöyle:

Ankara Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Saldırıda yedi kişi yaralanırken Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralananlar arasında yer alıyor.

Saldırganların MHP 'li bir grup olduğu, saldırganların başında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu ifade ediliyor. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

VEKİL ADAYININ KARDEŞİ POLİSLERE YALVARDI

Öte yandan yaralanan Saadet Partisi milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün kardeşinin polislere, "Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu, kardeşiniz yok mu? Ne olur götürün" diye yalvarmasına rağmen polisler "talimat beklediklerini" belirterek ambulansın hastaneye gitmesine uzun süre izin vermedi.

Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün kardeşi, "Polis arabasında da saldırdılar. Polis ambulansın önünde durdu. Anahtarını aldı. 'Ben emir almadan seni gönderemem' dedi" diye konuştu.