Soylu’nun ‘müdür’ü: Kılıçdaroğlu’na iyi olmuş, yapanların ellerine sağlık

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler Şube Müdürü Burhan Gül, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından 'İyi olmuş yapanların ellerine sağlık' dedi. Gül, bu paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler Şube Müdürü Burhan Gül, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından “İyi olmuş yapanların ellerine sağlık” ifadesini kullandı.

Burhan Gül, CHP liderine hakaret de ederek “Sende şeref haysiyet olsa şehit cenazesine katılmazdın” dedi.

Gül, bu paylaşımını kısa süre sonra da sildi. Gül'ün diğer paylaşımlarında ise "CHP'lilerin de şehit cenazelerine katılması şehit ailelerine saygısızlık ve provokasyona davettir" ifadelerine yer verdi.

Gül’ün paylaşımlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile samimi fotoğrafları dikkat çekiyor: