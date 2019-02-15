Soylu kendini Ankara adayı sandı: Ankara Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Ankara'da yaptığı seçim toplantıları nedeniyle Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yi rahatsız ettiği belirtilen ve zaman zaman adı Ankara adayı olacak iddialarıyla gündeme gelen Süleyman Soylu, Başkent'te yaptığı son toplantıda, 'Sizden bir tek şey isterim; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde seçim toplantısı düzenledi.

Ankara adayı gibi kentte toplantılar düzenleyen ve bu nedenle partisinin adayı Mehmet Özhaseki'nin tepkisini çektiği belirtilen Soylu, toplantıda CHP'yi hedef aldı.

CHP'li bir belediyenin Ankara'da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını düşündüğünü ifade eden Soylu, "Bakın çok net söylüyorum. CHP'li bir belediyenin bir kabus oluşturacağını düşünüyorum. Siz görün ondan sonra neler yapıyorlar. Ellerine geçirince memleketimizin, milletimizin, Ankara'mızın kazanımlarını nasıl yok ediyorlar, nasıl şımarıyorlar ve nasıl milletten hınç almak için türlü türlü senaryolar uyguluyorlar. Sizden bir tek şey isterim; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın" dedi.