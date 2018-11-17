‘Soylu bütçe görüşmelerine 400 kişiyle geldi, koridorları işgal etti’

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun komisyondaki bütçe görüşmelerine 300-400 kişiyle gelip koridorları işgal ettiğini söyledi. Bekaroğlu, Soylu’nun haddini aşarak milletvekillerine parmak sallayıp tartıştığını dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini görüşüyoruz. Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymaktalar. Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine Süleyman Soylu 300-400 kişi ile geldi, koridorları işgal etti ve komisyonda haddini aştı" dedi.

AKP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşananları sistematik şekilde örtmeye çalıştığını, kendilerinin de yaşanan olumsuzlukları duyurmaya devam ettiklerini söyleyen Bekaroğlu, yeni anayasa referandumu tartışmaları sırasında iktidar partisi ve MHP'nin sürekli "Güçlü Meclis" olgusunu dile getirdiğini ancak bunun doğru olmadığının yaşanan olumsuzluklarla ortaya çıktığını kaydetti.

‘SOYLU HADDİNİ AŞIYOR’

Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini görüşüyoruz. Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymaktalar. Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine Süleyman Soylu 300-400 kişi ile geldi, koridorları işgal etti ve komisyonda haddini aşarak, TBMM üyelerine parmak sallayarak tartıştı. Süleyman Soylu dün bunu yapmıştır. Soylu, zaten hep haddini aşıyor. CHP Genel Başkanı'na da zamanında hakaret etmiş, il başkanlarını şehit cenazelerine almama talimatı vermiştir. Soylu, bu tür davranışları sürekli yaparak, kanunsuz işlere imza atmaktadır" diye konuştu.