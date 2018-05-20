SONAR seçim anketi sonucunu açıkladı

SONAR Araştırma, 24 Haziran seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

SONAR Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 3 bin kişi ile yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinden ‘'Seçim 2. tura kalacak'' sonucu çıktı.

İlk turda Erdoğan yüzde 42 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 oy ile 2. sırayı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yüzde 21 oy ile 3. sırayı paylaştı.

Sözcü'nün haberine göre, HDP'nin adayı eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş yüzde 11.01, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.10, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e de yüzde 1.98 oy çıktı.

Araştırmanın hata payının 0.99–1.81 aralığında olduğu vurgulandı ve kararsız seçmenler de orantısal biçimde dağıtıldı.