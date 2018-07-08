Son OHAL KHK'sı ile Furkan Cemaati dernekleri kapatıldı

Son OHAL KHK'sı ile birlikte Alparslan Kuytul'un lideri olduğu Furkan Cemaati'ne ait dernekler kapatıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABC Gazetesi'nin haberine göre Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.

Öte yandan KHK kapsamında 12 dernek de kapatıldı. Kapatılan derneklerinin çoğunun FETÖ’ye yakın dernekler olduğu görülürken, Alparslan Kuytul’un liderlik ettiği Furkan Cemaati’ne ait Ankara, Malatya ve Gaziantep’teki derneklere kilit vurulması dikkat çekti.

Furkan Cemaati ile AKP iktidarı arasında bir süredir yaşanan gerginlik biliniyordu. Öyle ki Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak Salı günü operasyon düzenlenmişti. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.