Somalı madencilerin anneleri 'adalet için yürüyüş'te

Soma Katliamı davasının kararına tepki gösteren madenci anneleri, "adaleti yeryüzüne çıkarmak için yürüyoruz" diyerek Soma Madenci Anıtı önünden Çanakkale'ye yola çıktılar.

Yola çıkan madenci annelerinden Gülsüm Çolak, Fatma Malkoç, Nurcan Akdağ, babalar İsmail Çolak ve Ahmet Akdağ, “Bașka anneler ağlamasın, bașka çocuklar ölmesin diye yola çıkacağız. Yanımıza bir parça kömür biraz da toprak aldık” dedi. Aileler, adaleti yeryüzüne çıkaracaklarını belirtirken şu açıklamada bulundular:

"Adalet istiyoruz, çocuklarımız için yola çıkıyoruz. Adalet sadece zenginler için varmış, dün bir kez daha anlamış olduk. Evlatlarımızın katilleri 18-20 yıl aldılar. 301 kişiyi kaybettik, kişi başı yatacakları ceza 2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet arayan annelerle buluşmaya gidiyoruz! Evlatlarımız geri gelmeyecek biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin diye bu yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmadan yanımıza bir parça kömür aldık. Bedeli ödendi diye. Çocuklarımızdan toprak alıp götüreceğiz. Unutulmasınlar diye. Yol boyunca adalet arayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz. Programımız şöyle, Bu akşam Çanakkale'de saat 19.00'da adalet buluşması gerçekleştiriyoruz. 13 Temmuz günü 13.00'da Silivri'de avukatımız evladımız Selçuk Kozağaçlı'ya selam göndereceğiz. Akşam saat 20.00'de Abbasağa'da adalet forumunda olacağız. 14 Temmuz sabahı Tuzla'da işçilerle bir araya geleceğiz, akşam Kocaeli'de olacağız. 15 Temmuz günü Zonguldak'ta 13.00'da madencilerle buluşacağız. 16 Temmuz günü Ankara'da olacak HSK önüne gideceğiz. Adalet arayışımız bitmeyecek! Evlatlarımızı toprağa gömdük. Topraktan adaleti yeryüzüne çıkaracağız."