soL HD | Hacıbektaş'ta umut dolu bir seçim çalışması: Çok güzel şeyler yapabiliriz

Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlere iddialı şekilde hazırlandığı yerlerden biri de Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi... TKP'nin Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Ali Haydar Can Sümer, seçim öncesi soL HD'nin sorularını yanıtladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart yerel seçimleri öncesi Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde iddialı bir seçim çalışması yürütüyor.

TKP'nin Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Ali Haydar Can Sümer, seçim sürecine, adaylığa nasıl karar verdiğine, Hacıbektaş'ta nasıl bir seçim çalışması yürüttüklerine ve neler planladıklarına ilişkin soL HD'nin sorularına yanıt verdi.

Türkiye'nin büyük bir karamsarlıkla ve sıkışmışlıkla seçimlere gittiğini belirten Sümer, TKP'nin bu sıkışmışlığın dışını, bu düzenin dışını gösteren tek parti olduğunu söyledi. Adaylık kararında Hacıbektaşlı olmasının etkili olduğunu belirten Sümer, ilçenin tarihsel bir değeri olduğunu, bu değerin korunması ve geliştirilmesini gerektiğini söyledi. Hacıbektaş'a dair ve Hacıbektaş'ta yapılacaklara ilişkin heyecan duyduklarını vurgulayan Sümer, "Çok güzel şeyler yapabiliriz ve bunun Türkiye ölçeğinde büyük bir etkisi olur, insanlara umut veren bir tarafı olur diye yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Sümer'in soL HD röportajının ilk bölümü yayında:





Röportajın ikinci bölümü yarın soL'da...