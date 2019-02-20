soL HD | Ankara Yavaş ve Özhaseki'ye mahkum değil: TKP adayı Fatma Korur soL'un sorularını yanıtladı

Türkiye Komünist Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Korur, soL HD'nin sorularını yanıtladı.

31 Mart seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Fatma Korur, soL HD'nin sorularını yanıtladı.

Korur adaylık süreci ve Ankara'ya ilişkin planlarını anlatırken, "Biz sandık partisi değiliz, sosyalizmin ilkeleriyle olması gereken yerel yönetimin emekçi insana ne vereceğini anlatmaya geldik biz. İnandığımız değerleri insanları inandıracağız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Korur, AKP-MHP ittifakı adayı Özhaseki ile CHP-İyi Parti adayı Mansur Yavaş'ın parti ismi bile kullanamadığını belirtirken, "Bunu hiç dert etmiyorlar, TKP olarak bizim duruşumuz, ilkelerimiz nettir" dedi.

Ankara'da neler yapabileceklerini de anlatan Korur, "Belediyenin gelir gider tablosuna baktığınızda makam masrafları korkunç, bir de yazılı olmayanları, sözleşmeli olmayanları düşünün, sadece bunları ortadan kaldırdığımızda ulaşımı ücretsiz hale getiriyoruz" dedi.

Korur, "Toplu taşımayı mafyanın eline peşkeş çekenlerle aynı gemide değiliz, hastane patronlarıyla, ilaç patronlarıyla aynı gemide değiliz, bizim gemimizde emekçiler var, insanlar var" derken, bir mimar olarak Ankara'da yaşanan dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Korur'un soL HD'nin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:



