Sokaklar çocuk oldu

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştirilen çocuk şenliğinde oyunlar sergilendi, bilim ve sanat atölyeleri yapıldı. Çocuklar hep birlikte şarkı söyleyip dans ettiler.
Yoğun ilginin olduğu şenlikte çocuklar Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün hazırladığı Düşler Bahçesi oyununu seyretti. Bilim ve sanat atölyelerine katılan çocuklar Nâzım Portresi atölyesinde de Nâzım Hikmet’i çizdiler.
Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar sokak oyunlarına katıldı ve hep birlikte şarkı söyleyip dans ettiler.