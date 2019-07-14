Sivas Belediyesi’nden tepki çeken 'Mursi' kararı

Sivas’ta Belediye Meclis toplantısında alınan kararla, İstiklal Caddesi’nin isminin, “Şehit Muhammed Mursi Caddesi” olarak değiştirilmesine karar verildi.
Müslüman Kardeşler üyesi devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin adının kentteki bir sokağa verilmesi tepki çekti.
Sözcü'de yer alan habere göre, kararının ardından bir açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, değişikliği yargıya taşıyacaklarını dile getirdi.
İsim değişikliği kararı ise onay için Valilik'e gönderildi.
Daha önce de Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammed Mursi'nin ölümü nedeniyle yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırmıştı.