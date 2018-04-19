Sinop’ta Nükleer Karşıtı Miting İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı

Son 13 yıldır her Nisan ayında Çernobil faciasının yıl dönümünde Sinop’ta düzenlenen Nükleer Karşıtı Miting, bu kez 'provokasyon ve güvenlik' bahanesiyle yasaklandı.

Her yıl Çernobil faciasının yıl dönümünde Sinop’ta düzenlenen Nükleer Karşıtı Miting’in son anda ‘provokasyon ihtimali ve güvenlik’ gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandığı öğrenildi. Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ konuyla ilgili soL’a bilgi verdi.

Sinop’ta Japon sermayesiyle inşa edilecek nükleer santrale ilişkin tartışma, Mersin Akkuyu’da Erdoğan ve Putin’in gösterisinden sonra alevlenmişti. Sinop’ta bu hafta sonu etkinlikler planlanmış, Cumartesi günü Fukuşima tanıklarının katılacağı bir söyleşi, Pazar günü Türkiye genelinden katılımla nükleer karşıtı yürüyüş yapılacaktı.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) dönem sözcüsü ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ, başlangıçta valiliğin mitinge izin verdiğini ancak son anda İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Nisan’da "Çernobil'den Fukuşima'ya Nükleer Santraller Gerçeği" panelinin ve 22 Nisan’da "Sinop Nükleer Santral İstemiyor" mitinginin yasaklandığını ifade etti.

‘PROVOKASYON İHTİMALİ VE GÜVENLİK’

Özdağ’ın aktardığına göre SAMŞEP, Sinop’ta Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP) Yürüme Kurulu ve Miting Tertip Komitesi ile Pazar günü yapılacak bildiri dağıtımı için bugün görüştüğünde, dün gece ve bu sabah valilik tarafından mitingin yasaklandığının sözlü olarak Platform temsilcilerine iletildiğini öğrenmiş.

Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin araya girdiği ve Sinop valisinin sorunu çözmeye çalıştığı ifade edildiği halde, nihai olarak İçişleri Bakanlığı tarafından ‘provokasyon ihtimali ve güvenlik’ gerekçesiyle panel ve mitinge izin verilmeyeceği ilan edilmiş.

Özdağ, halen yazılı bir bildirimin olmadığını ancak NKP Yürütme Kurulu ve Miting Tertip Komitesi’nin baskı altına alındığını söyleyerek, yakın geçmişte yaşanan bombalı saldırılar düşünülerek ve şehir dışından katılım gözetilerek Platformun iptal kararı aldığını söyledi.

‘BASKIN SEÇİMİN NASIL GEÇECEĞİNİN İLK GÖSTERGESİ’

13 yıldır gerçekleşen mitingin 14. yılında ilk defa yasaklanmasının içinden geçtiğimiz sürece dair fikir verdiğini ifade eden Özdağ, ‘Sinop mitinginin iptali, önceki gün alınan erken ve baskın seçimin nasıl gerçekleşeceğinin ilk göstergesidir’ dedi.

Sinop’ta düzenlenen nükleer karşıtı mitinglerin bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından ekoloji ve insan hakları savunucularının katılımıyla ve tek bir kişinin burnu kanamadan gerçekleştiğini vurgulayan Özdağ, yasaklamanın bundan sonra verilecek mücadelelerin nasıl engellemelerle karşılaşılacağına dair örnek sunduğunu belirtti.

Alınan kararla ilgili Nükleer Karşıtı Platform’un bir açıklama yapması ve Türkiye genelinde kamuyouna ilan etmesi bekleniyor. NKP’nin ayrıca Sinop’ta mitingin gerçekleşeceği 22 Nisan günü saat 13’te Uğur Mumcu Parkı’nda EMO merkez yönetiminin de katılacağı bir basın açıklaması yapacağı duyuruldu.