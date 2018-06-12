Şimşek: İsim vermek istemiyorum ama bazı firmalar 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bazı büyük şirketlerin kredi yapılandırma yoluna gitmesiyle ilgili soruyu yanıtlarken, 'İsim vermek istemiyorum ama bazı şirketler 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış' dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sıcak parada getiri lazım. Merkez Bankası politika faizini yukarı çıktı yani liraya destek oldu. Ben de doğrusu proaktif olmayı daha erken öngörüp gereken tedbirleri almalıydık" diyen Şimşek, "Ekonomide geç de olsa doğru adım attık. ABD dolaşımda olan doları geri çekiyor. Bu genel olarak dünyada doların değer kazanmasına ve gelişmekte olan ülkelerden dolar çıkmasına neden oldu. Petrol fiyatlarını yükselmesi de bizi olumsuz etkiledi. Arjantin'de benzer bir durum ortaya çıktı. Faizi yüzde 40'a çıkardılar kontrol edemediler, en son IMF ile 50 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar. Şimdi Brezilya baskı altında" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "İsim vermek istemiyorum ama bazı şirketler 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış. Yapılandırmalar doğaldır. Önemli olan bunların daha iyi yönetilmesidir. Bahsedilen firmalar borçlarını ödeyebiliyorlar. Şu anda toplam yapılandırılan kredilerin, toplam krediler içindeki payı yüzde 3.8. Bankacılık sektörünün sermaye yapısı güçlü, kârlılığı makul. Bizim tasarruflarımızın yetersiz olduğu ve bunun cari açığa yol açtığı açık ve net. Seçim sonrasında bakanlık sayısını azaltacağız harcamaları kontrol altına alacağız" şeklinde konuştu.

Şimşek'in yurtdışında önemli şirket alımları yapan, aynı zamanda borç yeniden yapılandırmasına giden Ülker ve Doğuş gruplarını kastettiği düşünüldü. Ülker grubu United Biscuit, Pladis gibi şekerleme şirketlerini alırken, Doğuş grubu da Avrupa'nın değişik ülkelerinde yat limanı, otel ve restoran alımları yapmıştı.