Şimdi de 'Gül'cü oldular...

AKP'nin kurucularından olan, AKP'den çıkan ilk başbakan, ilk cumhurbaşkanı sıfatlarını taşıyan Abdullah Gül'ün 'muhalefetin' Erdoğan karşısındaki adayı olması tartışması sürüyor. Bir dönem Erdoğan destekçiliğiyle bilinen Hasan Cemal ve Ufuk Uras gibi isimler şimdi de Gül'e destek mesajları vermeye başladı.

Cumhuriyetin tasfiyesi sürecinde en kritik rollerden birini oynayan, bir önceki cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan'ın noteri gibi çalışan Abdullah Gül'ün "muhalefetin" ortak adayı olması tartışması sürüyor.

Gül'ü umut ilan eden isimlerin kimliğiyse oldukça dikkat çekici.

Uzun süre Erdoğan destekçiliği yapan isimler, şimdi Gül'ü "tek gerçekçi seçenek" ilan ediyor.

O isimlerden biri olan Hasan Cemal, "Türkiye'nin bugünkü siyasal ortamında en iyi ortak aday Abdullah Gül'dür. Ve Abdullah Gül sahneye çıkarken, altında tüm muhalefetin imzasını taşıyan bir demokrasi manifestosu yayınlamalıdır" derken, "24 Haziran'da seçim sandığından bir padişah çıkmasını istemiyorsak, demokrasi kapısını bu ülkede yeniden açmak istiyorsak, en iyi çözüm yolunun bu olduğu kanısındayım" ifadelerini kullandı.

"Yetmez ama evet" diyen bir dönemin AKP destekçilerinden Ufuk Uras da Gül'e destek mesajı atarken, "Abdullah Gül'ün adaylığının Erdoğan karşısında tek gerçekçi seçenek olduğu ortada. Diğer adaylar Erdoğan'ın zaferini kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.