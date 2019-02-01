Şimdi de çocuk imam dönemi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuklardan oluşturduğu cemaatlere 'çocuk imamlar' tarafından namaz kıldırıyor.

Okuma yazma bilmeyen çocuklara yönelik 4-6 yaş Kuran kursları tartışma yaratan Diyanet’in çocuklardan oluşturduğu cemaatlere “çocuk imamlarla” namaz kıldırdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Müftülüğü “Çocuk Cemaate Çocuk İmam” projesi başlattı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepi'nin haberine göre, Yenişehir Müftüsü Şevket Dilmaç, projeyi savunarak “Projemiz temel olarak eğitim amaçlı. Çocukların namazı sevmesi için başlattığımız bir proje. Kuran kurslarımızda namazı öğrenmeleri için böyle bir proje başlattık” dedi.

Diyanet’in resmi sitesinin “Namaz” bölümünde, namazda cemaate imamlık yapabilme şartı olarak “İmamlık yapacak kişinin, imamet ehliyetine sahip yani dini bilgisi yeterli, Kuran’ı güzel okuyan, akıl sağlığı yerinde ergen birisi olması gerekir” bilgisi yer aldı.

