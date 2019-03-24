Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre hava sıcaklığı bugün yurt genelinde 5-9 derece arasında düşecek. Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak’ta bugün yoğun kar yağışı beklendiği belirtilirken, çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde 5-9 derece düşecek.

Türkiye'nin geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Hakkari, Bitlis, Muş ve Batman'ın kuzeyi (Sason), Siirt'in doğusu (Pervari, Eruh) ile Şırnak'ın doğusunda (Beytüşşebap, Uludere) yoğun kar (20-50 santimetre) öngörülürken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanağın Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleriyle Şanlıurfa'nın doğusunda (Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar) kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.