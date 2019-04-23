Selvi: Kılıçdaroğlu daha büyük bir tehlike atlatmış, ev sarıldığında başka yerden gelenler vardı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu daha büyük bir tehlike atlatmış ' derken, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve saldırı sürerken, diğer ilçelerden de saldırıya destek için yola çıkanlar olduğunu yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirdi. "Kılıçdaroğlu’nu daha büyük tehlike bekliyormuş" başlıklı bir yazı kaleme alan Selvi, "Kılıçdaroğlu daha büyük bir tehlike atlatmış dememin bir nedeni var. Kılıçdaroğlu evde tutulurken, Akkuzulu Köyü Muhtarı Halil Kökmen, 'Kemal Bey’i köyden çıkarmamız lazım. Kalabalıklar geliyor, Pursaklar’dan gelenler varmış' diyor. Tehlikenin büyüdüğü uyarısında bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradığı haberi birilerine ulaştırılmış olmalı ki saldırganlara destek vermek için birileri organize olup harekete geçmiş. Kimi zaman saldırı organize olur, kimi zaman saldırıdan sonra organize olunur" ifadelerini kullandı. Selvi, bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nu tahliye için plan yapıldığını dile getirdi.