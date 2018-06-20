Selvi AKP'yi eleştirdi: İttifak sinerji getirmedi, sürprizlerin seçimi geliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yüzde 55'le açtığı Erdoğan oylarını son yazısında bıçak sırtına indirmişti. Selvi, bugünkü yazısında AKP'yi eleştirirken, 'Görünen tablo o ki 24 Haziran gecesi sürprizlerin seçimi geliyor' dedi.

24 Haziran seçimleri öncesi Erdoğan'ın oy oranı için anketleri yüzde 55'ten açan Abdulkadir Selvi, seçimler yaklaştıkça aradaki makası kısmıştı.

Son yazısında sonuçların bıçak sırtı olduğunu belirten Selvi, bugünkü yazısında AKP'yi eleştirerek, "Görünen tablo o ki 24 Haziran gecesi sürprizlerin seçimi geliyor" dedi.

"Yeni kuşak liberal-muhafazakâr kitlenin ikna edilmesi için AKP'nin bir çaba içine girmediğini" belirten Selvi, bu kitlenin 7 Haziran ve 16 Nisan’da sonuçlar üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Suruç'taki 4 ölümün ardından atılan adımları da eleştiren Selvi, "Son olarak Suruç olayları, Güneydoğu’da dalga dalga yayılıyor. İktidar gücüyle olayların üstünün örtüldüğü ve adaletin tecelli etmesinin engellendiği yönünde bir kaygı oluşmaya başladı. AK Parti’nin süratle adaletin tecelli edeceği güvencesini vermesi gerekiyor" dedi.

"Cumhur İttifakı" adımını da eleştiren Selvi, "Bu arada AK Parti MHP ile ‘cumhur ittifakı’ içinde seçimlere gidiyor ama ittifak bir sinerji meydana getiremedi" ifadelerini kullandı.

Selvi yazısının sonunda İnce'nin oylarının yükseldiğini, CHP'nin desteğiyle HDP'nin baraj sorunun ortadan kalktığını belirtirken, "Görünen tablo o ki 24 Haziran gecesi sürprizlerin seçimi geliyor. Birçok sonucu anketlerden değil, ancak sandıklardan öğrenebileceğiz" dedi.