Selahattin Demirtaş: İş insanlarına neden üvey evlat muamelesi yaptınız?

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dolardaki artışa ilişkin yaptığı açıklamada, 'Velev ki Hükümetin iddia ettiği gibi dövizdeki artış dış mihrakların işi olsun. Peki ekonomiyi neden dış mihrakların oyun alanına dönüştürdünüz? Dışarıdan gelen para babalarına ağam-paşam derken üreticiye, çiftçiye, esnafa, iş insanlarına neden üvey evlat muamelesi yaptınız?' ifadelerini kullandı.

HDP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dolardaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Velev ki Hükümetin iddia ettiği gibi dövizdeki artış dış mihrakların işi olsun. Peki ekonomiyi neden dış mihrakların oyun alanına dönüştürdünüz? Dışarıdan gelen para babalarına ağam-paşam derken üreticiye, çiftçiye, esnafa, iş insanlarına neden üvey evlat muamelesi yaptınız?" diyen Demirtaş, "OHAL'in, haksız tutuklamaların, sorgusuz sualsiz işten atmaların, seçim yarışındaki adaletsizliklerin bu yabancı sermaye rantçılarına tam da beslenecekleri ortamı yarattığını söyleyenleri neden susturdunuz? Örneğin, Demirtaş'ı içeri attırmanın keyfini sürerken bunun ekonomiye bu kadar zarar verdiğini neden halktan saklıyorsunuz? Benim cumhurbaşkanı seçildiğim gün, Türkiye artık bütün dünyada saygın bir ülkedir. Bunun ekonomiye olumlu yansımasına hemen tanıklık edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Yurttaşlarımız da panik halinde TL’den kaçıp dövize yönelmemelidir. Bu sadece krizi daha fazla tetikler. 30 gün daha dişinizi sıkın ve sandıkta daha demokratik bir iktidar için oy kullanın. En kalıcı çözüm budur" ifadelerini kullandı.