Sel nedeniyle 4 kişi öldü, 6 kişi kayboldu, Bakan 'Allah'ın takdiri' dedi...

Trabzon'da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de kayboldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah'ın işi. Nerede ne olacağını da bilemiyorsunuz' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Araklı'da 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu sele ilişkin açıklamada bulundu.

"Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah'ın işi nerden ne olacağını da bilemiyorsunuz" diyen Pakdemirli, "Gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen yani kısaca tabir edecek olursak dağın bir parçasından, dağın bir tarafından kopan bir parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen çamurlu su aşağıdaki 4 binayı yıkmış. 4 bina ev, altlarında da 2 adet iş yeri var. 2 adet iş yerimizi yıkıyor" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN DA 'FITRAT' DEMİŞTİ

Sel nedeniyle yaşanan ölümleri ve benzer olaylarda alınmayan önlemler nedeniyle gelen faciaları "Allah'ın işi" olarak tanımlayan AKP, Soma'da 301 işçinin ölümünü de "fıtrat" olarak tanımlamıştı.

Soma Katliamı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işin fıtratında var" derken, bu sözler büyük tepki çekmişti.