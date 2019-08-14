Sedat Peker'den Alevi türbesine silahlı ziyaret

Sedat Peker'in Alevi türbesini ziyaret etmesi tepki çekti. Peker'in ziyareti silahlı korumalar eşliğinde ve jandarma aracılığıyla yaptığı belirtiliyor.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker, Antalya Elmalı İlçesi Tekke Köyü'nde bulunan Abdal Musa türbesine gitti.

Bayramın ikinci günü Abdal Musa Türbesi'ne gelen Peker, türbe içerisinde dua ettikten sonra, silahlı korumalar eşliğinde türbeden ayrıldı.

Peker'in ziyaretine jandarmanın aracılık ettiği belirtilirken, Alevi yurttaşlardan ziyarete tepki geldi.

'BEN TÜRBEDE DEĞİLDİM'

Yurt'ta yer alan habere göre, Abdal Musa Derneği Başkanı Ali Eriş, Sedat Peker'in türbeyi ziyaret etmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Başkan Eriş “Sedat Peker'in geleceğini önceden bilmiyorduk. Kendisine herhangi bir davette bulunmadık. Sadece Jandarma bize Elmalı İlçesi güreş ağası gelecek diye bilgi verdi. Ben de bu durumu türbe görevlisine bildirdim. Ben türbede değildim" dedi.

Sedat Peker için özel olarak türbenin açılmadığını ifade eden Eriş, “Türbemiz zaten açıktı. Sedat Peker'in türbeyi ziyaret ettiğini sonradan öğrendim. Sedat Peker'in türbeyi ziyaret etmesini şaşkınlıkla değerlendiriyorum ama şunu da belirtmek istiyorum, türbeye gelene buraya niye geldin diye soramayız. Buraya herkes gelebilir. Bizim kapımız herkese açık. Biz 72 millete aynı gözle bakarız. Ayrım yapmamız söz konusu değildir” dedi

'KATİL' TEPKİSİ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Sedat Peker'in Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret etmesine tepki gösterdi. Geçmez, “Bir tane katil gidiyor, Abdal Musa Türbesine sığınmaya çalışıyor. Orada birilerine mesaj vermeye çalışıyor kendince. İstedikleri kadar mesaj vermeye çalışsınlar, bunlar tutmaz“ dedi.

Geçmez, "Herkes Alevi türbesini ziyaret eder diye bir şey yok. Bizim inancımızda pirlerimiz, dedelerimiz ve inanç önderlerimiz katiller türbeye girebilir demedi. Biz kişiler ve 72 millet arasında ayrım yapmayız ama milletlerin kanlarını akıtacak zihniyette olanların, Alevi inancında yeri asla yoktur. Ayrım yapanlara da karşıyız zaten. Geçmişte Alevi önderlerinin kendileri de tam da bu Sedat Peker denen katillere karşı bir dünya yaratmıştır. Bu uğurda mücadele etmişlerdir. İnsanlarımıza yol ve rehber olmuşlardır. Sedat Peker belli ki jandarmadan güç alarak oraya gitmiştir. Aslında işin vahim tarafı bu. Dernek başkanı belli ki orada korkmuş" diye konuştu.