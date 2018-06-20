'Seçim sonrası sigaraya büyük zam geliyor'

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, seçimden sonra sigaraya zam geleceğini yazdı.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, seçim sonrası büyük zamlar geleceğini yazdı.

"Yıllardır 'Kemer sıkacağız' diyorlar. 'Artık şimdi tasarruf edeceğiz' diyorlar ama her konuşmalarının arkasından yeni bir vergi paketi geliyor. Geçmişe bakınca şimdide öyle olacak..." diyen Kahveci, "Seçimlerden sonra büyük zamlar ve vergiler gelecek. Bu nerede ise kesin. Bakmayın Mehmet Şimşek’in 'Bu sefer tasarruf edeceğiz' dediğine. Ankara çok para harcamaya alıştı. Bugüne kadar hiç tasarruf etmedi. Hiç harcama kısmadı. Seçim sonrası muhtemeldir ki, ilk olarak sigara zamları gelecek. En az yüzde 50 zam gelebilir" dedi.