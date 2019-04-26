Seçim sonrası gelen zamlarla açlık sınırı 93 TL yükseldi

31 Mart seçimlerinin ardından gelen zamlarla birlikte açlık sınırı 93 lira daha yükseldi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.106,89 TL oldu.

31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimin ardından zamlar art arda geldi ve işçilerin geçim şartları daha da ağırlaştı.

Türk İş tarafından yapılan açıklamada, ekmek, et, tavuk gibi mutfak harcamasında önemli ağırlığı bulunan gıda maddelerindeki fiyat artışı aile bütçesini olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz aya göre aynı mal ve hizmetleri satın almak için yapılması gereken harcama tutarı önemli ölçüde arttı.

Dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması (açlık sınırı) mevcut net asgari ücreti geçti.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Nisan 2019 ayı sonucuna göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.106,89 TL,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.862,82 TL,

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.600,60 TL olarak hesaplandı.

Seçim sonrasına ertelendiği görülen zamların etkisiyle son bir ayda sadece mutfak harcaması için yapılması gereken tutar 93 TL artış gösterdi. Yılın ilk dört ayının sonunda mutfağa gelen yük ise 166TL’ye ulaştı.