Seçim öncesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 188 milyon TL’lik için icra yolu ile haciz işlemi başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan taşeron ve yüklenici firmaların, yaptıkları işlerin parasını gününde alamayınca, hak edişleri ve faturalarının gereği olan miktarı icra yolu ile tahsil etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Mersin 3. İcra Müdürlüğü'nün, kendisine sunulan fatura ve diğer belgeleri inceledikten sonra 14.3.2019 günü işlem başlatarak, belediyeye ödeme emri gönderdiği belirlendi. Söz konusu resmi işlem ile birlikte idare yasal olarak uyarılarak, 7 gün içinde ödeme yapılmaz ise haciz işlemi başlatılacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmış ancak adaylık başvurusunun evrak tesliminin saat 17:00’den sonra yapıldığı gerekçesiyle adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

Daha sonra Demokrat Parti’den adaylık başvurusunda bulunan Kocamaz'ın bu talebi de YSK tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine İyi Parti’nin desteklediği, eski bakan Ayfer Yılmaz Demokrat Parti’den aday olarak açıklanmıştı.