Seçilmiş başkanlara mazbata vermeyen YSK protesto edildi

YSK, KHK’yle ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırdı. Karara göre mazbatalar ikinci sıradaki adaylara verilecek. Böylece pek çok ilçede ikinci sırada yer alan AKP'li adaylar başkanlık koltuğuna oturacak!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK’yle ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırdı. Karara göre mazbatalar ikinci sıradaki adaylara verilecek. YSK’nin kararı Diyarbakır Bağlar Belediyesi önünde protesto edildi. Protesto eylemine HDP’li vekiller, kazanan belediye başkanları da katıldı. Eylemin ilk saatlerinde polisin "dağılın" uyarısı yaptığını, bunun üzerine HDP'lilerin oturma eylemi yaptığını aktardı. Polis amiri ile yapılan görüşmeler sonrası HDP'liler açıklama yaptı. Grup adına KHK'li olduğu gerekçesiyle belediye başkanlığı mazbatası verilmeyen Zeyyat Ceylan konuştu. YSK’nin kararınden etkilenen ilçeler şöyle: Bağlar/DİYARBAKIR - HDP: Yüzde 70.34 - AKP: Yüzde 25.46

Tuşba/VAN - HDP: Yüzde 52.93 - AKP: Yzde 39.37

Edremit/VAN - HDP: Yüzde 53.81 - AKP: Yüzde 41.79

Çaldıran/VAN - HDP: Yüzde 53.00 - AKP: Yüzde 43.43

Dağpınar Beldesi, Digor/KARS - HDP: Yüzde 54,25 - AKP: Yüzde 44,43

Tekman/ERZURUM - HDP: Yüzde 48.53 - AKP: Yüzde 46.50