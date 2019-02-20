Savunma Sanayii Başkanı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması: ABD'nin teklifini kabul etmemiz mümkün değil

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400 ve Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ABD ve Rusya'da alınacak hava savunma sistemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

NTV'den Özden Erkuş'un sorularını yanıtlayan Demir, S-400'lerin teslimatının 2019 Temmuz'unda başlayacağını, Ekim ayı gibi de sistemin aktif hale geleceğini söyledi.

"Türkiye başka kaynaklardan da hava savunma sistemi tedariki için çalışmalarını sürdürüyor ve belki de en tartışmalı olanı Patriot’lar. Türkiye’nin öncelikleri nedir, ilk iki görüşmede öne çıkan unsurlar neydi, sonuç alınabilecek noktada mı ve devamı gelecek mi görüşmelerin?" sorusuna yanıt veren Demir, "İkiden fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğunu belirttik. Görüşmeler oldu bu yönde, milli çalışamalar da devam ediyor. ABD’den Patriot talebimiz vardı, 1,5 yıl sonra geri dönüş oldu. Görüşmeler devam ediyor, açıklığa kavuşması gereken konular var. Teklifin içeriğini ve detayları olduğu gibi kabul etmemiz mümkün değil. Hızlı bir trafik var" dedi.