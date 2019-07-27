Saraçhane’deki ‘Suriyeli’ eyleminde arbede

Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmesi kararını protesto eden bazı İslamcı ‘göçmen dernekleri’nin Saraçhane’deki eylemine bir grup ‘Ne mutlu Türküm’ diyene sloganlarıyla saldırı girişiminde bulundu.

İstanbul Valiliği’nin kentte kayıtlı olmayan Suriyeli sığınmacıların kayıtlı oldukları illere gönderilmesi kararına tepki gösteren bir grup İslamcı “göçmen derneği’nce düzenlenen eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı. Gazeteci Tunca Öğreten’in sosyal medya hesabından aktardığına göre eylemde Suriyeli sığınmacı ise yer almadı.

Eylem yapıldığı sırada Saraçhane Parkı’na gelen bir grup “ülkücü” ise “Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganlarıyla eylemcilere saldırı girişiminde bulundu.

“Ne mutlu Türküm diyene” sloganları atan gruba, eylem yapanlar da tekbir ve “Muhacirler Allah’ın emanetidir” sloganlarıyla karşılık verdi. Yaşanan arbede polisin araya girmesinin ardından önlenirken, polisin iki gruptan da birer kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.