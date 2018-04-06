Samsun Mimarlar Odası Başkanı, cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı

Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Samsun Emniyetince ifadeye çağrıldı.

Ülke genelinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltı ve tutuklamalar sürerken geçtiğimiz günlerde Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Samsun Emniyetince ifadeye çağrıldı.

Emniyet’in bir şahsın şikayeti üzerine ifadesine başvurduğunu belirten Memişoğlu, “Türkiye televizyonlarında yayınlanan, Cumhurbaşkanının da içinde bulunduğu bir haberi paylaştım. İktidara yaranmak için insanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Burada en büyük hedef, bizim gibi toplum yararına çalışan demokratik örgüt liderleri, özellikle meslek örgütleridir. Türk Bayrağına ve marşına hakaret edenler dururken Cumhurbaşkanına hakaret modası çıktı. Sosyal medya hesaplarımda bırakın Cumhurbaşkanına, hiç kimseye hakaret içeren bir şey yok. Eleştiri vardır, o da benim hakkımdır. Eğer burası demokratik bir ülkeyse herkesi eleştiririm. Hakaret bizim terminolojimizde olmayacak bir şey” diye konuştu.

Bu tür uygulamaların Mühendis Odaları, TTB ve Barolar Birliğini yıldıramayacağını söyleyen Memişoğlu, “Cumhurbaşkanının hakaret içeren sözler kullandığı bir ülkede yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı bir milletvekiline “Ulan…” diyebiliyor. Biz asla öyle bir dil kullanamayız. Çünkü, aldığımız eğitim buna engeldir. Bu, Türk Mühendis Odaları, TTB, Barolar Birliği gibi ülkenin aydınlık yüzü olan aydın insanları yıldırma politikasıdır, bunlar bizi yıldıramaz” dedi.

Sosyal medyada paylaştığı haber içeriğine dair “Ocak ayında hükümet tarafından Barolara, Tabipler Odasına, Mühendisler Odasına yönelik bir kampanya başlatıldı. Tabipler Birliği “Savaş toplum sağlığı sorunudur.” dedi. Afrin Harekatı başladığında bu ülkenin tüm mühendisleri, mimarları, avukatları ve doktorları için bu hükümet “terörist” ve “terörist sevici” sözcüklerini kullandı. Ülkeyi yönetenlerin evlatları gibi çürük raporu almadık. Savcıların uğraşması gereken böyle basit meseleler değil, çok daha ciddi meseleler var” açıklamasını yaptı.