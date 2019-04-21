Saldırı anında güvenliğin nasıl seyirci kaldığını anlattı: Saldırganlar özel olarak mı getirildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu’na asker cenazesinde yapılan saldırı anına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırıyı Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya anlattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kaya, "Güvenlik kılıklı insan çoktu. Hiçbiri bizi korumaya yönelik adım atmadı. Emniyet Genel Müdürü vardı. Ankara İl Emniyet Müdürü de vardı. Polis kıyafeti, jandarma kıyafeti olan çok insan vardı. Ancak bizi korumak üzere bir girişimleri olmadı" derken, şu ifadeleri kullandı:

Cenaze namazında dahi bizi taciz ettiler. Genel Başkanımıza vurmaya çalıştılar. ‘Bay Kemal’ buraya niye geldin şeklinde bağırıyorlardı. Bu işi yapanlar bu köyden, Çubuk'tan değil. Tamamen organize. Bunlar namaz kılmaya da gelmemişler. Şehidin cenaze namazında arkadan vurmaya çalıştılar. Biz kendi korumalarımız, Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş, Levent Gök, Murat Emir, genel başkanı korumaya çalıştık. Genel Başkan araca bineceği sırada aracı tahrip ettiler. Plakaya kader her şeyi biliyorlarmış. Burada derhal İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Milli Savunma Bakanı oradaydı. Kendi şehidinin cenaezinde bu saldırgan tutuma göz yumdular. Vali İstanbul’daymış. Şehit cenazesi varken İstanbul’da ne işi var anlamadık. Saldırı tamamen organize bir linç girişimi. Kimsenin bu ülkeyi kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek. Kendi tedbirini alamayan bir jandarma ve emniyet var. Sokakta masum eylemlere gaz sıkanlar nerede?”