CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesinde saldırı düzenleyen isimlerden birinin kimliği açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesi sırasında yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin adının Akkuzulu Köyü'nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde yapılan saldırıyla ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 saldırganın kimliği belirlendi. Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan Osman Sarıgün olduğu tespit edildi. Bizzat Çubuk Kaymakamı'nın köyde şüphelilerin yakalanması çalışmalarını yürüttüğü belirtilirken, saldırgan Sarıgün'ün kaçtığı dile getirildi.