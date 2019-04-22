CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sırasında bir saldırganın bıçak salladığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün asker cenazesinde düzenlenen saldırı sırasında bir saldırganın bıçak salladığı ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, olaya ilişkin yazısında, "Saldırı sırasında Kemal Bey’in yanında olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’le konuştuğumuz sırada ise CHP Lideri zırhlı bir araçla evden çıkarılıyordu. “Büyük bir tehlike atlattık. Herkes güvenlik sorunu yaşadı. Hedef genel başkanımızdı ama cenazeye katılanların hepsi güvenlik sorunu yaşadı. Olayların ortasında kaldık” diye anlattı. Saldırı sırasında Kılıçdaroğlu’nu korumaya çalışanlardan biri olan başdanışmanı Kenan Nohut da “Saldıranlardan birisi bıçak salladı. Dirseğimle vurarak yere yıktım, arkadaşlarımız üstüne çullandılar” ifadelerini kullandı.