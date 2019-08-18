Sakarya'da lisede zehirli gaz açığa çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir okulun bodrum katını su bastı. 'Karpit' kimyasal maddesinin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıkan okulda, güvenlik önlemleri alınarak AFAD ekipleri çağrıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrum katını su bastı. Bodrumda bulunan ve "karpit" adı verilen kimyasal maddenin su ile teması sonucunda zehirli gaz açığa çıktı.

Kimyasal maddenin yayıldığı Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, okul yetkilileri tarafından AFAD ekipleri çağrıldı.

AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden gelen uzmanların yaptığı ölçüm sonucunda, okulda karbonmonoksit gazı tespit edilerek, güvenlik önlemleri alındı.

Karpit'in patlamaya neden olabileceği belirtilirken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.