Sakarya ve Şile'de şiddetli rüzgar nedeniyle denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile İstanbul Şile'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarırken, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun bölgede önlemler alındığını belirtti. Ağun, uyarılara rağmen denize giren 17 kişinin de çıkarıldığını aktararak, hava durumunun normal seyrine döndüğünde girişlere izin verileceğini söyledi. İstanbul Şile'de de etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.