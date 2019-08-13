Şahin'den Babacan ve Davutoğlu açıklaması: Erdoğan'sız Türkiye projesine destek veriyorlar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na tepki göstererek, 'Bunların Türkiye'de yönetime gelmeleri mümkün değildir. Recep Tayyip Erdoğan’sız Türkiye istiyor birileri. Yıllardır Erdoğan'la yola çıkmış ve Türkiye'ye hizmet etmiş olan bu arkadaşlarımız Erdoğan'sız bir Türkiye projesine destek vermiş olmaları üzüntümüz arttırıyor. Bir netice almaları mümkün değil' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Şahin, yeni parti kurulması konusunda en somut adımın Babacan tarafından atıldığını belirterek, “Partiden istifa etti. 1-2 basın açıklaması olmuş çalışmayı yapıyoruz diye. Böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü aynı kabinede görev yaptık. Şahsen sevdiğimiz genç bir arkadaşımızdır. Öyle bir çıkış yapmasından dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yeni parti hazırlığında olduğunu hatırlatan Şahin, “Bunların Türkiye'de yönetime gelmeleri mümkün değildir. Çünkü yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iktidar olmak için yüzde 50 artı bir öngörüyor. Bunlar ne kadar oy alacak. Bizden biraz koparacaklarını umuyor. Peki ne yapmış olurlar? 2023’e gelmiş olalım, parti kurabilirler belki cumhurbaşkanına aday çıkarabilirler. Belki ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engelleyelim diye bir gayret içerisinde olabilirler. Recep Tayyip Erdoğan’sız Türkiye istiyor birileri. Yıllardır Erdoğan'la yola çıkmış ve Türkiye'ye hizmet etmiş olan bu arkadaşlarımız Erdoğan'sız bir Türkiye projesine destek vermiş olmaları üzüntümüz arttırıyor. Bir netice almaları mümkün değil” diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'ÜN ŞANSI KALMADI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kurulacak yeni partilerde rolüne dair iddialara da değinen Şahin, şunları söyledi: