Sağlık Bakanı'nın üniversitesi Menzilcilerin örgütlenmesini anlatan kitabı önerdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi'nin kütüphanesi, Menzil Cemaati'nin Sağlık Bakanlığı'nda örgütlenmesini de anlatan Metastaz adlı kitabı önerdi. Bakan Koca'nın kurucusu olduğu üniversitenin bu sosyal medya paylaşımı, Menzilcilerden duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi olarak yorumlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi'nin kütüphanesi, Menzil Cemaati'nin Sağlık Bakanlığı'nda örgütlenmesini de anlatan Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın yeni kitabı Metastaz adlı kitabı önerdi. Metastaz, örneklerle Türkiye’deki cemaatler-tarikatların durumunu, AKP döneminde değişen niteliğini ve devletle ilişkilerindeki boyut farklılaşmasını anlatıyor.

Üniversite kütüphanesinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Değerli kullanıcılarımız, 2019'un en çok satan kitaplarından Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazmış olduğu "Metastaz" isimli kitabı Kuzey yerleşke kütüphanemizde bulabilirsiniz"

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı "Metastaz" kitabında, Menzilcilerin Sağlık Bakanlığı'nda nasıl örgütlendikleri olay olay anlatılıyor. Kitapta, Bakanlıktaki Menzilcileri dizginlemek için İskenderpaşa Cemaati'ne yakın Fahrettin Koca'nın bakan yapıldığı aktarılıyor.

Bakan Koca'nın kurucusu olduğu üniversitenin bu sosyal medya paylaşımı, Menzilcilerden duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi olarak yorumlandı.

ÖNCE TWEETİ SİLDİLER, SONRA HESABI ASKIYA ALDILAR

Üniversite kütüphanesinin resmi sosyal medya hesabının, bir süre sonra attıkları mesajı silmeleri dikkat çekti.

Tweet silindikten kısa bir süre sonra da hesap askıya alındı: