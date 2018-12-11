Sabah yazarı Sıla üzerinden şiddet gören kadınları hedef aldı: 'Kadının beyanı esas mıdır?'

Sabah, Sıla'nın aldığı darp raporunda 'Sıla'nın vücudundaki yaralanmaların oluş şeklinin net bir şekilde tarif edilmediği' yönündeki iddiayı kullanarak şiddet gören kadınları hedef aldı. Yazıda 'Kadının beyanı esastır' tartışılan bir uygulama. Bazı davalarda kadınların erkeğe iftira attığı ortaya çıktı' denildi.

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Sıla üzerinden kadınları hedef aldı. "Sıla herkesi kandırdı mı?" diyerek şiddet gören şarkıcıyı suçlayan Tezel, Sıla üzerinden kadının beyanının esas alınmasına karşı çıktı.

Sıla'nın aldığı darp raporuna karşılık, "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: 'Rapor, Sıla'nın vücudundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor" iddiasını dile getiren Tezel, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu kavgadan 18 saat sonra arkadaşlarıyla eğlenirken çekildiği iddia edilen görüntülerde de Sıla'nın çok mutlu olduğuna ve bahsedilen darp izlerine rastlanmadığına dair bir haber de çıkmıştı!"

'KADININ BEYANI ESAS MIDIR?'

"Şimdi yanıtlanması gereken sorular var" diyen Tezel, "Eğer olay Kural'ın anlattığı gibi geliştiyse; Sıla, Kural'ı aldattığını itiraf ettikten sonra evden kovulmayı hazmedemeyip ünlü oyuncuya iftira mı attı?" diye yazdı.

Tezel, yazısında "Eğer Sıla, Kural'a "Seni bitireceğim" diyerek ünlü oyuncuya iftira atıp sosyal medyada linç edilmesine neden olduysa, bu olaydan en çok erkeklerden şiddet gören kadınlar zarar görür! Bu tür davalarda genelde kadının beyanı esas alınır. Kadının inandırıcı olması yeterli görülür. 'Kadının beyanı esastır' tartışılan bir uygulama. Bazı davalarda kadınların erkeğe iftira attığı ortaya çıktı" diyerek, şu ifadelerle Sıla'yı suçladı:

"Eğer Sıla'nın, kadına yönelik şiddet gibi toplumun hassas olduğu bir konuyu kendi hırsı ve çıkarları için kullandığı ortaya çıkarsa kadınlara en büyük kötülüğü yine bir kadın yapmış olur."