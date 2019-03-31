Saadet Partisi'nden açıklama: AKP adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı.

3 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

SAADET PARTİSİNDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi, olaya dair şu açıklamayı yaptı:

"Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Açık oy kullandırılmak istenildiği ve bizim müşahitlerimizin itirazı sonucu çıkan olayda müşahitlerimiz silahla vurularak öldürülmüştür."